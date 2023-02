Nach der Sanierung der Halberstädter Straße in Harsleben im vergangenen Jahr folgt nun der zweite Bauabschnitt.

Straßensanierung in Harsleben: Wann Fahrer mit Umwegen rechnen müssen

Die Straßensanierung in Harsleben wird in wenigen Tagen fortgesetzt.

Harsleben - Im verganenen Jahr wurde die Halberstädter Straße in Harsleben saniert. Nun werden die Arbeiten in einem zweiten Bauabschnitt an der Quedlinburger Straße fortgesetzt.