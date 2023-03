Gemeinde Huy/Eilenstedt - In der Kommunalpolitik der Gemeinde Huy rumort es. Anlass ist aus Sicht von Politikern eine Grenzüberschreitung, die man so noch nie erlebt habe. Bislang, so ein Kommunalpolitiker, habe man immer den offenen Diskurs – und nötigenfalls auch den Streit – gepflegt. Stets aber so, dass man sich anschließend habe in die Augen sehen können. Der Sache verpflichtet, aber eben fair. Das aber, was jetzt passiert sei, sei eine absolute „Grenzüberschreitung“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.