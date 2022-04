Ströbeck: Projekt Schachturmsanierung macht Fortschritte

Schachdorf Ströbeck - Einen traurigen Eindruck macht derzeit der Schachturm im Schachdorf Ströbeck. Ein Zustand, mit dem sich die Bürger nicht abfinden. Aus diesem Grund arbeitet der Ortschaftsrat in enger Absprache mit dem Schachverein und der Stadt Halberstadt seit einiger Zeit am Projekt, den Turm zu sanieren. In diesem Jahr wurden zwei wichtige Fördermittelanträge zur Finanzierung des Vorhabens auf den Weg gebracht, informierte Ortsbürgermeister Jens Müller (SPD).