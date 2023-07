Schachdorf Ströbeck - „Muss erst einem der Kinder hier etwas passieren?“ Eine Frage, die nicht nur Jacqueline Loeffke stellt. Die junge Mutter fordert mit ihren Nachbarn, dass für den Mahndorfer Weg in Ströbeck endlich eine Lösung gefunden wird.

Die schmale Straße ist abschüssig, es gibt keinen ausgebauten Gehweg. „Was hier gepflastert ist, haben wir Anwohner gemacht, um trockenen Fußes in unsere Häuser zu kommen“, sagt Werner Kubiak. Um so seltsamer finden die Anwohner, dass einige von ihnen Verwarngelder zahlen mussten, weil sie mit ihren geparkten Pkw Fußgänger auf dem Fußweg behindert hätten.

Die Wut der Anwohner wächst

Einige, so wird im Gespräch deutlich, empfinden das als Retourkutsche, weil sie von der Stadtverwaltung zuvor mehrfach um eine Regelung gebeten hätten, wie man die Raserei im Mahndorfer Weg beenden könne, schildert Jacqueline Loeffke die Wahrnehmung der Nachbarschaft.

Inzwischen wachse die Wut, sagt auch André Loeffke. Denn ohne jeglichen Ortstermin sei ihnen auf ihre Frage, ob man verkehrsberuhigende Maßnahmen treffen, die Straße als Anwohner- oder Einbahnstraße ausweisen könne, mitgeteilt worden die Straße sei 5,70 Meter breit und somit ausreichend Platz für alle Verkehrsteilnehmer. „Das stimmt schlichtweg nicht“, so Loeffke.

Die Fahrbahn hat keine 5,70 Meter, das haben sie nachgemessen, bestätigt auch Werner Kubiak. Und ein Teil der „befahrbaren“ Fläche, direkt an den Zäunen der Grundstücke ist zudem Privatgrund der Anlieger.

Die müssen beim Verlassen der Grundstücke vor allem morgens extrem aufpassen, denn viele Eltern, die ihre Kinder zur nicht weit vom Mahndorfer Weg entfernt liegenden Grundschule bringen, nutzten die Straße als Abkürzung und bretterten mit hohem Tempo die Straße hinab. „Das ist echt gefährlich und wenn man etwas sagt, wird man noch beschimpft“, berichtet Werner Kubiak.

Des Öfteren brenzlige Situationen

So kann es nicht weitergehen, sind sich die Anwohner einig. Zumal mehrere junge Familien in den Weg gezogen sind und kleine Kinder hier leben. Dazu komme, dass es schon des Öfteren brenzlige Situationen gab, wenn ein Anwohner sein Grundstück verlassen wollte. „Wir müssen schon ein Stück auf die Straße fahren, um zu sehen, ob ein anderes Fahrzeug kommt. Wenn die dann so schnell unterwegs sind, wird es eng“, so Kubiak. Auch Begegnungsverkehr sei manchmal ein Problem. „Und der Kurvenradius zur Mahndorfer Straße am oberen Ende unseres Wegs ist so klein, dass Müllfahrzeuge immer von der Bahnhofstraße kommend rückwärts hier reinfahren und dann vorwärts wieder raus.“

Für ihre Idee, mit geparkten Autos für etwas Verkehrsberuhigung zu sorgen, hätten sie im Wortsinn bezahlen müssen, aber Geschwindigkeitskontrollen habe es nicht gegeben, so der Ströbecker.

Noch etwas ärgert die Anwohner. Seitens der Stadt sei ihnen gesagt worden, parken gehe nicht auf der Straße – und das gelte auch für Handwerker und Lieferfahrzeuge. „Aber mal ehrlich, soll zum Beispiel ein Dachdecker sein ganzes Material die Straße hochschleppen? Das ist weltfremd“, so André Loeffke.

Erneuter Versuch für eine Lösung

Nun haben sie einen weiteren Vorstoß unternommen, um mehr Sicherheit in ihre Straße zu bekommen. „Wenn schon keine Spielstraße, ist vielleicht eine Einbahnstraßenregelung eine Lösung“, sagt Jacqueline Loeffke. „Aber so, dass die Fahrtrichtung aus dem Ort heraus ist und nicht herein.“ Diesen Vorschlag haben sie de Ortschaftsrat unterbreitet, in der Hoffnung, so die Stadtverwaltung zum Handeln zu bewegen.

Von der Verwaltung kam auf Nachfrage folgenden Antwort: „Unserer Einschätzung nach ist ohne bauliche Veränderung keine Änderung in der Straße möglich - auch keine Einbahnstraßenregelung. Vorschläge aus dem Ortschaftsrat würden wir erneut prüfen.“