Straßen im Harz Ströbecker Bürger befürchten Einsturz der Brücke über den Fließ
Die Bahnhofstraße in Ströbeck ist lang. Und quert den Fließ. Wie lange noch, ist fraglich. Die Brücke ist in einem desolaten Zustand. Nun hat sich Halberstadts Stadtrat erneut mit dem Thema befasst.
15.12.2025, 06:00
Schachdorf Ströbeck. - Diese Brücke ist ein Dauerthema im Schachdorf Ströbeck. Die Bahnhofsbrücke, die den Ströbecker Fließ überspannt, ist marode. Seit Jahren kämpfen die Ströbecker um die Sanierung, bevor das Bauwerk zusammenkracht. Nun gibt es einen neuen Anlauf.