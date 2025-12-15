Straßen im Harz Ströbecker Bürger befürchten Einsturz der Brücke über den Fließ

Die Bahnhofstraße in Ströbeck ist lang. Und quert den Fließ. Wie lange noch, ist fraglich. Die Brücke ist in einem desolaten Zustand. Nun hat sich Halberstadts Stadtrat erneut mit dem Thema befasst.