Die Bahnhofstraße in Ströbeck ist lang. Und quert den Fließ. Wie lange noch, ist fraglich. Die Brücke ist in einem desolaten Zustand. Nun hat sich Halberstadts Stadtrat erneut mit dem Thema befasst.

Von Sabine Scholz 15.12.2025, 06:00
Die Brücke über den Fließ im Schachdorf Ströbeck ist in einem desolaten Zustand. Foto: Sabine Scholz

Schachdorf Ströbeck. - Diese Brücke ist ein Dauerthema im Schachdorf Ströbeck. Die Bahnhofsbrücke, die den Ströbecker Fließ überspannt, ist marode. Seit Jahren kämpfen die Ströbecker um die Sanierung, bevor das Bauwerk zusammenkracht. Nun gibt es einen neuen Anlauf.