Grünanlagen im Harz Ströbecker Verein setzt auf Holzkunst im dorfeigenen Europapark

Seit 20 Jahren besitzt das Schachdorf Ströbeck einen Europapark. Eine besondere Grünanlage mitten im Ort, um die es in den vergangenen Jahren viele Debatten gab. Nun zieren Holzskulpturen das Areal bei Halberstadt.