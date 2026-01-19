Grünanlagen im Harz Ströbecker Verein setzt auf Holzkunst im dorfeigenen Europapark
Seit 20 Jahren besitzt das Schachdorf Ströbeck einen Europapark. Eine besondere Grünanlage mitten im Ort, um die es in den vergangenen Jahren viele Debatten gab. Nun zieren Holzskulpturen das Areal bei Halberstadt.
19.01.2026, 15:30
Schachdorf Ströbeck. - Der Springer steht in Ströbeck, mitten in der Ukraine. Eine helle Holzskulptur auf einem Baumstumpf, die angesichts der aktuellen Lage zufällig besondere Symbolik bekommt: Neues auf Verlorenem.