Warum der Harzring notwendig ist und wie er aussehen soll

Die Vorbereitungen des Netzbetreibers Avacon AG für den Harzring laufen schon sei 2011. Bereits 2015 und 2016 lief ein Raumordnungsverfahren, an dem auch die Gemeinden beteiligt waren, von der Öffentlichkeit aber eher unbeachtet. Seitdem steht ein Korridor für den Trassenverlauf der 110-kV-Leitung.

2018 ging der Netzbetreiber in den Dialog vor Ort, stellte sein Vorhaben unter anderem in Ratssitzungen vor.

Vor allem die Gemeinde Huy leidet unter Stromausfällen, teils mehrmals im Monat. Das Problem liegt in der Leitungsstruktur. In den Harz kommt der Strom von Süden. Bei Hüttenrode verzweigt sich das Hochspannungsnetz in zwei Richtungen, nach Wasserleben und Halberstadt. Das Netz hat also die Form eines Y. Durch die neue Trasse soll aus dem Y ein Kreis werden – deshalb heißt das Projekt Harzring.

Die geplante Hochspannungsleitung setzte sich aus sechs Kabeln zusammen. In der Erde verlegt, kommen sie in eineinhalb bis zwei Meter Tiefe. Als Freileitungen haben die Gittermasten eine Höhe von etwa 26 Metern. Die sechs Kabel verlaufen in der geplanten Variante nebeneinander auf einer Ebene, bei einer Traversenbreite von 22 Meter. Etwa alle 300 Meter steht ein Mast. In Dingelstedt (auf halbem Weg an der Landstraße nach Eilsdorf) und Schwanebeck sind Umspannwerke geplant.

Der aktualisierte Trassenverlauf mit dem Erdkabel ist auf einer umfassenden Informationsseite des Netzbetreibers zum Bauvorhaben einsehbar:

https://www.avacon-netz.de/de/avacon-netz/avacon-investiert-in-den-netzausbau/aktuelle-projekte/110-kv-leitung-harzring.html