Trotz steigender Preise für die Fahrkarten braucht der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Harz immer mehr Zuschüsse. Das sind die Gründe und die sind vielfältig.

Studie sieht Wachstumschancen: Halberstadt muss nicht um seinen ÖPNV fürchten

Der Öffentliche Personennahverkehr gehört zur Daseinsvorsorge, aber die Bereitschaft, steigende Kosten zu tragen, sinke, sagt HVG-Chefin Claudia Stein.

Halberstadt. - Im kommenden Jahr werden die Preise für die Bustickets im gesamten Landkreis Harz teurer. Harzer Verkehrsbetriebe HVB und Halberstädter Verkehrsgesellschaft HVG werden im Schnitt 5,1 Prozent mehr verlangen. Doch das wird nicht reichen, um die davon galoppierenden Kosten aufzufangen. Schon jetzt ist klar, dass die öffentliche Hand wird ordentlich drauflegen müssen.