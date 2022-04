„Tante-Emma-Laden“ schließt in Harsleben

Dagmar Krötki betreibt seit 30 Jahren ein Geschäft in Harsleben. Dort gibt es unterschiedlichste Dinge zu kaufen. Nun schließt sie die Filiale und geht in Rente. Gibt es einen Nachfolger?

Harsleben - Jeden Morgen läuft sie zu Fuß an die Arbeit. 30 Jahre lang. So lange führt Dagmar Krötki ihr kleines Lädchen in Harsleben in der Halberstädter Straße.