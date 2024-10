Florian Feg - hier in einem Imagevideo - will im früheren Anbau der Parkgaststätte in Langenstein (Hintergrund) die Tante-Enso-Filiale etablieren.

Langenstein. - Glatte Punktlandung in Langenstein: Die Akteure, die einen Dorfladen im Ort etablieren wollen, haben binnen eines Monats mehr als 500 Einwohner von ihrer Idee überzeugt und sie als Genossenschaftler gewonnen. Damit ist nun klar, dass die in Bremen ansässige Enso eCommerce GmbH in dem Halberstädter Ortsteil einen Lebensmittelladen eröffnen wird. Das hat Enso-Geschäftsführer Thorsten Bausch am Dienstag (15. Oktober) bestätigt. Zugleich hat der Manager den weiteren Fahrplan abgesteckt.