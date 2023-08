Pabstorf - Im vergangenen Sommer ist die Pabstorfer Mehrzweckhalle für die Feier des 20-jährigen Gemeindejubiläums wiederhergerichtet worden. Damit sie nach dem Fest nicht wieder in einen jahrelangen Dornröschenschlaf versinkt, hat sich eine Gruppe Pabstorfer zusammengetan, die hier regelmäßig Veranstaltungen organisieren will und sich der Halle annimmt.

Als nächster Termin ist in diesem Zuge für den 26. August ein Tanzabend geplant.

„Wir sind eine mehr oder weniger lose Truppe, die unter dem Namen ’Wir Pabstorfer’ versucht, hier ein bisschen was auf die Beine zu stellen“, erklärt Niklas Hafemann. „Zum einen, um die Halle weiter zu nutzen – vor allem aber natürlich auch für den Ort und die ganze Region.“

20 Leute seien es knapp insgesamt, zehn davon der aktive Kern. Anfang des Jahres wurde ein grober Plan für das Jahr gemeinsam erarbeitet und dieser nun bei den Treffen einmal im Monat gefestigt und ausgeführt.

Verantwortung wird aufgeteilt

„Damit nicht immer die gleichen Leute alles schultern müssen, bestimmen wir pro Veranstaltung immer eine Handvoll von uns, die die Hauptverantwortung trägt“, erläutert Maria Desnenko das Vorgehen. Dieses Mal sei die Wahl auf sie, Niklas Hafemann und Lina Balthasar, gefallen, die mit ihren 32, 17 und 27 Jahren als „junges Team“ bestimmt worden sind.

„Zuerst stand die Frage im Raum, ob wir mit einer Band oder einem DJ den Abend gestalten wollen“, berichtet Lina Balthasar. „Entschieden haben wir uns dann für das Duo Doc & Kruse aus Dardesheim, die mit Gitarre und Gesang Coversongs aus den letzten Jahrzehnten spielen und sehr gut sein sollen.“

Gedacht ist der Abend als Tanzveranstaltung für Jung und Alt – und richte sich generationenübergreifend an alle. „Wir sind sicher, dass bei der Musik für jeden etwas dabei ist und alle das Tanzbein schwingen können“, sind sich drei drei einig.

Karten nur an der Abendkasse

Losgehen soll es am Samstag, 26. August, um 20 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher, ab 19 Uhr. Karten gibt es, zum Preis von acht Euro, lediglich an der Abendkasse.

„Geplant ist das Ganze bis 1 Uhr, und in den Pausen der Band wird es DJ-Musik geben“, ergänzt Niklas Hafemann. „Unsere Gruppe ’Wir Pabstorfer’ wird für Getränke sorgen – wir haben aber außerdem das Cocktail-Taxi aus Wernigerode mit dabei.“

Auch hungern müsse niemand, denn vor der Halle werde ein Imbisswagen, ebenfalls aus Wernigerode, stehen, der Burger und Pommes, aber auch regionale Schmorwürste bereithält.

Sponsoren zur Unterstützung gesucht

Da die Feier neben dem Organisationsaufwand auch allerlei Kosten verursache – für die Gema, Security, die Band und vieles mehr – und man diese Kosten nicht alle in Form des Eintrittspreises auf die Besucher umlegen wolle, ist das Trio noch auf der Suche nach Sponsoren – wer helfen will, wendet sich entweder telefonisch bei Niklas Hafemann unter 0 15 25/ 1 73 50 77 oder per E-Mail an orga.pabstorf@gmail.com. Spendenquittungen können ausgestellt werden.

„Wir sind sehr gespannt, wie die Feier angenommen wird und hoffen natürlich, dass viele Gäste kommen“, sagt das Organisations-Trio. „Wir zählen auf die Pabstorfer, aber natürlich sind auch alle anderen mehr als willkommen.“

Wenn das Fest ein Erfolg werden sollte, sei eine Fortsetzung denkbar und gewollt. „Wir würden gern insgesamt mehr Angebote für junge Menschen etablieren“, erklärt Lina Balthasar im Namen der Drei.

Die nächste Veranstaltung in der Pabstorfer Mehrzweckhalle steht ebenfalls bereits fest: Am 9. September ist hier ein großer Flohmarkt geplant. Weitere Informationen hierzu folgen zeitnah.