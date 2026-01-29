Mit der Rampenlicht-Reihe bietet das Harztheater den Besuchern unter anderem Gelegenheit zu einem Probenbesuch. Jüngst für den neuen Tanzabend, der Shakespeares „Macbeth“ in einer ganz eigenen Sichtweise erzählen wird.

Tanzender Macbeth erzählt im Harz mehr als eine blutrünstige Tragödie

TanzHarz gewährte im Rahmen eines Rampenlicht#reingeschaut einen Einblick in die Probenarbeit zu „Macbeth“, dem neuen Tanzabend am Harztheater.

Halberstadt. - Bei aller Blutrünstigkeit – dieser Macbeth wird auch mit einem leichten Augenzwinkern erzählt. Zumindest ist das der Eindruck bei einem Probenbesuch zum neuesten Tanzabend am Harztheater. Der widmet sich Shakespeares großer Tragödie „Macbeth“ und feiert am 6. Februar Premiere.