Veranstaltungen im Harz Tanzender Macbeth erzählt im Harz mehr als eine blutrünstige Tragödie
Mit der Rampenlicht-Reihe bietet das Harztheater den Besuchern unter anderem Gelegenheit zu einem Probenbesuch. Jüngst für den neuen Tanzabend, der Shakespeares „Macbeth“ in einer ganz eigenen Sichtweise erzählen wird.
29.01.2026, 18:45
Halberstadt. - Bei aller Blutrünstigkeit – dieser Macbeth wird auch mit einem leichten Augenzwinkern erzählt. Zumindest ist das der Eindruck bei einem Probenbesuch zum neuesten Tanzabend am Harztheater. Der widmet sich Shakespeares großer Tragödie „Macbeth“ und feiert am 6. Februar Premiere.