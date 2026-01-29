weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Veranstaltungen im Harz: Tanzender Macbeth erzählt im Harz mehr als eine blutrünstige Tragödie

Mit der Rampenlicht-Reihe bietet das Harztheater den Besuchern unter anderem Gelegenheit zu einem Probenbesuch. Jüngst für den neuen Tanzabend, der Shakespeares „Macbeth“ in einer ganz eigenen Sichtweise erzählen wird.

Von Sabine Scholz 29.01.2026, 18:45
TanzHarz gewährte im Rahmen eines Rampenlicht#reingeschaut einen Einblick in die Probenarbeit zu „Macbeth“, dem neuen Tanzabend am Harztheater.
TanzHarz gewährte im Rahmen eines Rampenlicht#reingeschaut einen Einblick in die Probenarbeit zu „Macbeth“, dem neuen Tanzabend am Harztheater. Foto: Katja Stützer/Harztheater

Halberstadt. - Bei aller Blutrünstigkeit – dieser Macbeth wird auch mit einem leichten Augenzwinkern erzählt. Zumindest ist das der Eindruck bei einem Probenbesuch zum neuesten Tanzabend am Harztheater. Der widmet sich Shakespeares großer Tragödie „Macbeth“ und feiert am 6. Februar Premiere.