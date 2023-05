Zum Jubiläum des Huy-Burgenlaufs Tanzprogramm als Überraschung für die Läufer und ihre Gäste

Zum inzwischen 20. Mal findet am 6. und 7. Mai der Huy-Burgenlauf statt. Neben der eigentlichen Sportveranstaltung, die Läufer aus dem ganzen Land in die Region lockt, gibt es auch ein Rahmenprogramm – das in diesem Jahr mit einer besonderen Überraschung aufwartet.