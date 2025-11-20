Seit Jahren kämpfen die Veltheimer für mehr Verkehrssicherheit entlang der Landesstraße 91, die sich quer durch ihr Dorf zieht. Insbesondere soll eine Lücke im Gehwegnetz geschlossen werden. Nun ist endlich klar, wie es hier und im Kampf um ein längeres Tempolimit weitergeht.

Es ist ein Schilderstreich: Das Tempo-30-Limit wurde in Veltheim zwar bis in die Hornburger Straße verlängert, endet aber immer noch viel zu früh: Um auch die Anwohner der Christian-Behrens-Straße - darunter mehrere Kinder - optimal zu schützen, müsste das Limit bis zu dieser Querstraße (schwarzes Auto auf der rechten Seite) verlängert werden.

Veltheim. - Den Veltheimern - allen voran Ortsbürgermeister Ronny Böhnstedt - reicht es: Aktuell rollen im Zuge der Rübenabfuhr täglich zig tonnenschwere Sattelzüge über die schmale Landesstraße 91 in Richtung Schladen durchs Dorf. Jüngst gab es einen Unfall mit einem solchen Sattelzug, bei dem der Vorwurf im Raum steht, dass der Lkw-Fahrer einem anderen Fahrzeug bewusst in die Seite gefahren sein soll. Böhnstedt kritisiert, dass das Limit von Tempo 30 oft missachtet werde. Wie zum Beweis für seine Worte ist es am Mittwoch (18. November) gegen 14 Uhr an der Kreuzung Trift/Hornburger Straße zu einem weiteren Unfall gekommen. Zumindest bei der seit Jahren geforderten Verlängerung des Gehwegs in der Hornburger Straße gibt es nun eine Entscheidung.