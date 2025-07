Schlanstedt. - Freileitungen für Telefonleitungen dienten früher der Signalweiterleitung zum Telefonieren. Was bis vor einigen Jahren noch vielerorts das Landschaftsbild prägte, ist inzwischen unüblich und großteils ersetzt worden. Doch in Schlanstedt kann man ein solches Stück Fernmeldegeschichte noch live und in Farbe sehen - und sogar ausprobieren.

