Pächter des Gartenvereins Ditfurter Berg bei Wegeleben fordern seit Jahren, die Höchstgeschwindigkeit an der Straße auf Höhe der Gartenanlage zu reduzieren. Jahrelang herrschte in der Sache Stillstand. Nun gibt es eine neue Entwicklung.

Pächter der Gartenanlage Ditfurter Berg hängten dieses Schild auf, um auf die Situation an der Straße aufmerksam zu machen.

Wegeleben - „Warum rasen? Freiwillig 70.“ Ein Schild mit dieser Aufschrift hatten die Pächter des Gartenvereins Ditfurter Berg bei Wegeleben vor langer Zeit aufgehangen. Damit wollen sie auf die aus ihrer Sicht gefährliche Situation an der Straße in Höhe der Gartenanlage aufmerksam machen. Erlaubt sind dort 100 Kilometer pro Stunde (km/h). Viel zu schnell, bewerten die Pächter diese Höchstgeschwindigkeit. Sie sehen an der Strecke ein hohes Gefahrenpotenzial, wie sie bei einem Treffen mit Vertretern des Landkreises Harz im April erneut verdeutlichten.