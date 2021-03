Das Nordharzer Städtebundtheater soll künftig als GmbH organisiert werden. Schon der Start verursacht Dissonanzen.

Halberstadt (vs) l Eine GmbH ist leichter in eine Insolvenz zu führen, sagt Detlef Eckert. Der Stadtrat aus der Halberstädter Linksfraktion spricht aus, was viele umtreibt, die sich fürs und im Theater engagieren. Auch Kerstin und Wilfried Lassak, engagiert in den Theaterfördervereinen in Halberstadt und Quedlinburg, teilen diese Sorgen. Sie waren bei der Zweckverbandsversammlung am Donnerstag mittag anwesend. Da habe sich gezeigt, „wie der Hase läuft. Man kann nur hoffen, dass noch mehr Leuten die Augen aufgehen werden“, so das Ehepaar nach der Sitzung in Quedlinburg.



Steht das Theater zur Disposition? Nein, betont Daniel Szarata (CDU). Der Oberbürgermeister Halberstadts sagte in der Verbandsversammlung und gestern im Volksstimme-Gespräch: „Halberstadt wird nicht auf sein Theater verzichten.“ Wobei, auch das betont er, weder der Harzer Landrat noch der Quedlinburger Oberbürgermeister eine Abschaffung des Theaters beabsichtigten. Beide hatten in der Runde am Donnerstag beteuert: „Weder Spielstättenschließung noch Ensembleschließungen stehen zur Debatte.“



Allen drei kommunalen Trägern sei klar, dass sie auch bei einer GmbH als Gesellschafter diejenigen sein werden, die das Theater finanzieren. „Ich plane nicht auch nur einen Euro weniger zu geben als jetzt“, sagt Szarata. Allerdings könnte sich das Theater in einer privaten Rechtsform „dazu veranlasst sehen, sich noch mehr als jetzt unverzichtbar zu machen. Für etwas, das unverzichtbar ist, gibt man auch gern Geld aus.“



Gründliche Analyse per Gesetz gefordert

Halberstadt habe mit dem Theater einen Riesenschatz, das wisse er. Gerade wenn es darum gehe, Investoren für die Region zu gewinnen, sei das Kulturangebot ein nicht unwesentlicher Punkt.



Dass der Landkreis und Quedlinburg den Antrag Hal-berstadts abgelehnt haben, erst einmal einen Prüfauftrag zu beschließen und nicht gleich die Umwandlung in eine GmbH zu empfehlen, finde er schade, sei aber kein Grund zur Beunruhigung, so Szarata. „Denn eine gründliche Abwägung muss auf jeden Fall erfolgen. Eine Rechtsformänderung muss vom Landesverwaltungsamt genehmigt werden und dem muss eine umfassende Analyse der Vorzüge und Nachteile vorgelegt werden. Die brauchen natürlich auch die Stadträte und der Kreistag, bevor sie einen entsprechenden Beschluss fassen können.“



Missachtung des Gremiums

Es sei ausreichend Zeit für die grundlegende Analyse, sagt Daniel Szarata. Der aktuelle Fördervertrag mit dem Land endet 2024. „Es geht jetzt nicht darum, im Sommer eine GmbH zu gründen, sondern darum, die erforderlichen Schritte zu gehen.“



Das, was am Donnerstag als Gegenüberstellung an Vor- und Nachteilen der Rechtsformen vorgelegt worden sei, sei „schlecht vorbereitet gewesen“ sagt Szarata. Yvonne von Löbbecke (FDP), die als Stadträtin in die Zweckverbandsversammlung entsandt wurde, bezeichnet dieses Papier gar als „unwürdig und unverschämt dem Gremium gegenüber“. So wie die ganze Art und Weise des Umgangs am Donnerstag mit den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern im Zweckverband Feingefühl und Demokratieverständnis vermissen ließ, sagt die FDP-Landtagskandidatin.



Kritik am gezeigten Politikstil

„Wenn das Gremium missachtet wird, wird auch der Bürger missachtet.“ Es sei legitim, Fragen zu haben, ob eine GmbH wirklich geeignet ist, sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche kostengünstig ins Theater gehen können, ob die Qualität des Angebots gesichert sei. In der Sache müsse man das abwägen. „Wenn eine GmbH die Form ist, unser Theater zukunftssicher zu machen, dann eben eine GmbH. Aber darüber muss man reden. Auf Augenhöhe. Die Mitglieder der Verbandsversammlung als Steigbügelhalter für die Umsetzung eigener Interessen zu missbrauchen, verbietet sich, gerade auch für den Vorsitzenden der Zweckverbandsversammlung.“ Zu dem war Landrat Thomas Balcerowski (CDU) einstimmig gewählt worden.



Ohne grundlegende Debatte und Analyse dürfe keine so gravierende Entscheidung getroffen werden, sagt von Löbbecke. Es gehöre sich schlichtweg, die Kompetenzen der Mitglieder zu achten und nicht in „Altherrenmanier“ einfach alles abzubügeln, was an Vorschlägen, Hinweisen oder Bedenken geäußert werde. Gerade in der Personalie des Geschäftsführers habe sich für sie ein Politikstil gezeigt, der für die Kultur im Kreis nichts Gutes verheiße.



Zusammenarbeit auch organisatorisch

Derweil war der zum Geschäftsführer des Theaterzweckverbands mit 2:1 Stimmen gewählte Christian Fitzner gestern der Einladung von Theaterintendant Johannes Rieger gefolgt, und stellte sich in der Vollversammlung des Theaters den Mitarbeitern vor. Fitzner ist nicht nur Dirigent des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode, sondern auch Geschäftsführer der gleichnamigen GmbH. Rieger und Fitzner pflegen seit langem einen freundschaftlichen Umgang. „Im Idealfall kann daraus jetzt eine vertiefte Zusammenarbeit zum Wohle der Kultur in unserem schönen Landkreis entstehen“, sagte Johannes Rieger auf Volksstimme-Nachfrage.



Eine Zusammenarbeit, die Balcerowski auch organisatorisch will. Es ist kein Geheimnis, dass er nicht nur Städtebundtheater und Kammerorchester als Bestandteil einer Harzer Kultur GmbH sieht.