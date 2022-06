THW Halberstadt im Einsatz

Halberstadt - Halberstädter helfen den Opfern der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen nicht nur mit Sachspenden und Geld. Seit Mitte Juli befinden sich Helfer des Ortsverbandes Halberstadt des Technischen Hilfswerks an der Ahr im Einsatz. Mit sieben Fahrzeugen fuhren die Helfer am 20. Juli ins Einsatzgebiet. Gut 24 Stunden vorher kam der Einsatzbefehl, sagt Rüdiger Zimmermann, Chef des Ortsverbands.