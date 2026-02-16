Die fünfte Jahreszeit ist im ganzen Harzkreis in vollem Gange - und auch die Kleinsten im Huy wollen mitfeiern.

Anderbeck. - Während die Sitzung des Anderbecker Carneval Clubs (ACC) oder der Eilenstedter Faschingseulen sich an die Erwachsenen richten, wollen auch die kleinen Faschingsfans die fünfte Jahreszeit zelebrieren.

Deshalb wird auch bei den Anderbecker Mühlenspatzen einmal im Jahr gefeiert und dabei kräftig „Huy-lau“ gerufen.

Stärkung am großen Frühstücksbuffet in der Kita „Anderbecker Mühlenspatzen“

Im Morgenkreis der Kindertagesstätte konnte jedes Kind sein Kostüm zuerst einmal präsentieren und sich angemessen bewundern lassen. Von Prinzessinnen über Tiere aller Art bis hin zum Superhelden war auch dieses Mal dabei wieder alles Mögliche zu finden.

Danach stärkten sich die Kinder bei einem gemeinsamen Frühstück, das in Buffetform von den Eltern bestückt worden war. Anschließend konnten sie zwischen verschiedenen Räumen und Beschäftigungsarten von Tanzen bis Basteln wählen. Ein großer Spaß für die Kleinen.