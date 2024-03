Ziegen, Esel und Ponys aus dem Bürgerpark Wernigerode haben ihr Winterquartier im Halberstädter Ortsteil Aspenstedt durch ein Feuer verloren. Was jetzt passiert.

Tiere verlieren in Aspenstedt durch Brandanschlag ihr Winterquartier

Stallbrand entfacht Solidarität in Region HALBERSTADT

Halberstadt/Aspenstedt. - Das Entsetzen in Aspenstedt ist groß. Ein Feuerteufel zündelt im Dorf. Erster von bislang zwei Tatorten war ein Ziegen-Unterstand, der in den Abendstunden des 21. Februar in Flammen stand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Viele Aspenstedter sind erleichtert, dass die dort untergestellten Tiere, zehn Ziegen und zwei Esel aus dem Bürgerpark Wernigerode, die dort ihr Winterquartier haben, nicht verletzt oder gar getötet wurden. Dennoch verlor die tragende Ponystute Maja im angrenzenden Gehege auf Grund der Aufregung unter Qualen ihr Fohlen, berichtet Gisbert Bürger, dem die Grundstücke gehören.

Junge Frauen aus Aspenstedt haben sofort auf der Internetplattform www.gofundme.com/f/hilfe-fur-unsere-esel-und-ziegen eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die sehr erfolgreich läuft. Ziel ist der Wiederaufbau. „Uns allen ist das eine Herzensangelegenheit“, sagt Jennifer Schipper.

Sandra Käsebier, Jennifer Schipper und Nadine Abel haben umgehend die Spendenaktion ins Leben gerufen. Sie besuchen oft mit ihren Kindern die Ziegen und Ponys. „Etwas Schöneres als den direkten Kontakt zu den Tieren gibt es für die Kinder nicht“, sagt Jennifer Schipper. „Wir sind mehrmals die Woche mit unseren Kindern bei den Tieren, picknicken und spielen im Gehege. Für uns alle ist der Brand des Stalls ein Schock“, betont Sandra Käsebier. Die jungen Frauen freuen sich, dass ihre Spendenaktion so toll angelaufen ist. Ziel ist es, 4.000 Euro zu sammeln. Innerhalb weniger Tage haben 93 Spender bereits 3.096 Euro auf der Plattform eingezahlt (Stand Montag). „Das ist beeindruckend, und wir danken allen, die sich bislang beteiligt haben“, so die Initiatoren unisono.

Sie seien mit vorsichtigen Schätzungen von einem Erlös von ein paar Hundert Euro ausgegangen, die man so zusammentragen könnte. Von mehreren Tausend Euro habe man noch nicht einmal zu träumen gewagt. „Die Solidarität der Leute ist überwältigend“, sagt Jennifer Schipper. Überrascht über den Erfolg ist auch Gisbert Bürger, dem das Grundstück samt Unterstand gehört. „Mir standen die Tränen in den Augen“, sagt der Mann, der seit 50 Jahren Ziegen züchtet.

In den kommenden Wochen gibt es viel zu tun auf dem Grundstück. Das Geld soll unter anderem für die Beräumung und Entsorgung der verkohlten Reste des Holzunterstands eingesetzt werden, berichten die Frauen. Das koste viel Geld. Das Entsorgungsunternehmen habe schon einen fairen Preis dafür signalisiert. Gisbert Bürger überlegt derzeit noch, ob er einen neuen Unterstand baut. Sollten die Kosten für einen Neubau zu hoch ausfallen, überlegt er, ein Weidezelt anzuschaffen. „Der abgebrannte Unterstand war für die Tiere nur ein Windschutz. Die Funktion erfüllt ein Zelt ebenfalls“, so der Aspenstedter.

Bürgerpark-Geschäftsführer Andreas Meling: „Wir haben den Brand in Aspenstedt mit großer Bestürzung aufgenommen. Das wünscht man wirklich niemandem.“ Die Tiere würden jetzt schon wieder im Bürgerpark betreut. Sie gehörten dem Bürgerpark und Gisbert Bürger. „Wir versuchen, Herrn Bürger zu helfen, wo wir können“, so Andreas Meling. Die Spendeninitiative begrüßt er.