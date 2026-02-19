Der Halberstädter Tiergarten in den Spiegelsbergen ist ein beliebtes Ausflugsziel im Harz. Rund 250 Tiere warten darauf, von den Besuchern entdeckt zu werden. Gibt es in diesem Jahr Zuwachs?

Tiergarten in Halberstadt: Diese Tiere könnten 2026 Nachwuchs bekommen

Tierischer Zuwachs im Tiergarten Halberstadt: Am 12. Februar haben Frischlinge das Licht der Welt erblickt.

Halberstadt. - Erdmännchen, Stachelschweine, Stinktiere, Frettchen, Luchse: All diese Tiere gibt es im Tiergarten in Halberstadt zu entdecken. Rund 48.000 Menschen haben im vergangenen Jahr den Tiergarten in den Spiegelsbergen besucht. Wenn es nach David Neubert, dem Leiter der Anlage, geht, soll sich diese Zahl 2026 steigern. Vielleicht hilft dabei Nachwuchs?