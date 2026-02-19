weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Ausflugstipp im Harz: Tiergarten in Halberstadt: Diese Tiere könnten 2026 Nachwuchs bekommen

Ausflugstipp im Harz Tiergarten in Halberstadt: Diese Tiere könnten 2026 Nachwuchs bekommen

Der Halberstädter Tiergarten in den Spiegelsbergen ist ein beliebtes Ausflugsziel im Harz. Rund 250 Tiere warten darauf, von den Besuchern entdeckt zu werden. Gibt es in diesem Jahr Zuwachs?

Von Johanna Ahlsleben 19.02.2026, 11:00
Tierischer Zuwachs im Tiergarten Halberstadt: Am 12. Februar haben Frischlinge das Licht der Welt erblickt.
Tierischer Zuwachs im Tiergarten Halberstadt: Am 12. Februar haben Frischlinge das Licht der Welt erblickt. Foto: David Neubert

Halberstadt. - Erdmännchen, Stachelschweine, Stinktiere, Frettchen, Luchse: All diese Tiere gibt es im Tiergarten in Halberstadt zu entdecken. Rund 48.000 Menschen haben im vergangenen Jahr den Tiergarten in den Spiegelsbergen besucht. Wenn es nach David Neubert, dem Leiter der Anlage, geht, soll sich diese Zahl 2026 steigern. Vielleicht hilft dabei Nachwuchs?