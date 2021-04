Toller Test in Wernigerode

Wernigerode/Halberstadt

Auch in diesem Jahr werden die Walpurgisfeiern im Harz der Corona-Pandemie zum Opfer fallen. Das hat sich laut einer Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes (HTV) seit Anfang Februar abgezeichnet. Nach und nach wurden die Veranstaltungen abgesagt beziehungsweise die Vorbereitungen gestoppt.

Erste Ideen für eine coronakonforme Aktion waren schnell entwickelt und nahmen in Regie des HTV Form an. Auf der Sonderwebseite harzinfo.de/walpurgis2021 beginnt ab Montag, 19. April, die „Digitale Walpurgis 2021“.

Den Auftakt bildet ein Online-Quiz mit Gewinnspiel, bei dem Hobby-Teufel und Möchtegern-Hexen ihr Wissen unter Beweis stellen können. Nur eine richtige Antwort führt zur nächsten Frage und nicht immer liegt diese auf der Hand. Wer allerdings den Social-Media-Kanälen des HTV folgt, ist gut beraten, denn hier werden bis zur Walpurgisnacht täglich Lösungshilfen sowie Tipps rund um Walpurgis und den Harz veröffentlicht. Werden alle Fragen richtig beantwortet, haben die Nutzer die Möglichkeit ihre Kontaktdaten für die Teilnahme zu hinterlegen.

Aus allen erfolgreichen Ratern werden 50 Gewinner ausgelost. Sie dürfen sich über das limitierte Walpurgis-Gut-scheinheft mit Erlebnis-Coupons für über 20 verschiedene Harzer Freizeit- und Kultureinrichtungen freuen. Dabei locken zum Beispiel der freie Eintritt in das Weltkulturerbe und Besucherbergwerk Rammelsberg, in die Rübeländer Tropfsteinhöhlen oder in den Bürger- und Miniaturenpark in Wernigerode genauso wie eine freie Fahrt mit der neuen Baumschwebebahn Harz oder der Sommerrodelbahn Harzbob in Thale. Das Gutschein-Heft hat einen Gesamtwert von über 150 Euro.

Pünktlich zur Walpurgisnacht am Freitag, 30. April, wird auf der Webseite das Hexenaufkommen stark zunehmen. Weitere Informationen dazu folgen.

