Tonnen von Bauschutt werden entsorgt

Von Jörg Endries - Schweres Baugerät bestimmt seit einigen Tagen das Bild im nördlichen Teil des Pastorenbergs in Langenstein. Tonnenschwere Betonbrocken werden lautstark zertrümmert und für den Abtransport vorbereitet - die Reste einer alten Putenfarm. Darunter befindet sich nicht nur Beton, sondern Altholz, Schutt und Asche. In Langenstein ist man erleichtert, dass endlich gehandelt wird.

Erst vor Kurzem sagte Langensteins Ortsbürgermeister Holger Werkmeister (FDP) in einem Gespräch mit der Volksstimme: „Die Lösung sieht etwas anders aus als ich sie mir anfangs gewünscht habe. Denn der Bereich sollte ebenfalls für den Eigenheimbau genutzt werden. Aber wichtig ist, dass die Müllhalde nun endlich beräumt wird. Nicht nur oberflächlich, wie erst gedacht, sondern auch in der Tiefe.“

Grundstück darf zehn Jahre nicht bebaut werden

Einen Haken habe die Sache jedoch. Das Grundstück muss anschließend für zehn Jahre der Natur überlassen werden. Das sei Bedingung für die großzügige Förderung. „Dafür verschwinden aber alle Altlasten. Und die Förderung der Kosten mit 70 Prozent durch das Land Sachsen-Anhalt kann sich sehen lassen. Es wäre dumm gewesen, die Chance nicht zu nutzen“, betonte der Ortsbürgermeister. Holger Werkmeister hatte 2019 die Stadtverwaltung auf das entsprechende Förderprogramm des Landes Sachsen-Anhalt überhaupt erst aufmerksam gemacht.

Ortschaftsrat drängt auf zügige Lösung

Die Kosten für die anstehende Beräumung sind in den zurückliegenden Jahren explodiert. Von anfangs 220 000 Euro auf stolze 730 000 Euro, die von der Stadt Halberstadt beim Land Sachsen-Anhalt für die Beräumung des Pastorenbergs über ein Fördermittelprogramm beantragt wurden. Nach amtlicher Schätzung müssen etwa 5000 Kubikmeter Betonbruch, 500 Kubikmeter Bauschutt, etwa 30 Kubikmeter Altholz und 200 Tonnen Asche entsorgt werden.

Etwa 30 Jahre war das Areal am Rand eines Mitte der 1990er Jahre erschlossenen Eigenheimbaugebietes verwaist. Zahlreiche Versuche, die Gewerbebrache ebenfalls mit Eigenheimen zu bebauen, sind in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder an offenen und ungeklärten Eigentumsfragen gescheitert. Dann erwarb schließlich die Stadt Halberstadt 2015 das Gebiet aus einer Insolvenzmasse. Lange Zeit war ungeklärt, wie das Areal beräumt und genutzt werden soll. Nicht zuletzt sorgte die offene Finanzierung für weitere Verzögerung. Von der Unteren Abfallbehörde des Landkreises Harz gesetzte Termine wurden immer wieder vertagt. Jetzt kommt Bewegung in die Geschichte. Nicht zuletzt, weil der Ortschaftsrat Langenstein immer wieder Druck gemacht hat und auf eine schnelle Lösung drängte.

Ärger gab es noch einmal im August 2020. Die Stadtverwaltung hatte es beinahe verpasst, den Fördermittelantrag pünktlich beim Land Sachsen-Anhalt zu stellen. Der Ortschaftsrat war stinksauer. Zumal der damalige Oberbürgermeister Andreas Henke (Die Linke) behauptete, dass der Antrag gestellt sei. Dies aber vom Landesverwaltungsamt nicht bestätigt werden konnte.