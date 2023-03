Landwirte sind wesentlich für die Lebensmittelversorgung der Bürger. Dennoch haben sie gerade bei diesen oft nicht (mehr) den besten Ruf. Ein guter Grund, einen Blick in die Betriebe der Region und auf den Alltag der Bauern zu werfen und die Landwirte übers Jahr zu begleiten. Heute: Azubis im Gespräch.

Traumberuf Bauer - Warum drei junge Männer in Pabstorf eine Ausbildung zum Landwirt absolvieren

Jakob Weikard (links) und Niklas Schubert installieren hier gerade einen Zusatz an die Sämaschine, um gleichzeitig mit dem Säen auch düngen zu können.

Pabstorf - Wirft man einen Blick auf die beliebtesten Ausbildungsberufe 2022, so rangiert dort ganz vorn der Kaufmann für Büromanagement vor dem Verkäufer und dem Kraftfahrzeugmechatroniker. Der Landwirt taucht hier in den Top zehn nicht auf. Und dennoch ist es genau dieser Beruf, den Niklas Schubert, Fabian Giffhorn und Jakob Weikard für sich gewählt haben. Sie sind Lehrlinge im Betrieb von Hans Georg Brunn in Pabstorf. Alle drei haben durch ihr Abitur die Lehrzeit um ein Jahr verkürzt und befinden sich somit bereits im zweiten beziehungsweise dritten Lehrjahr.