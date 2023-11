Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Blankenburg/Harzkreis. - Es wird teurer ab Januar 2024 für die Kunden im Bereich des Trink- und Abwasserzweckverbands Vorharz (TAZV): Die Mitglieder der Verbandsversammlung sollen in ihrer Sitzung Anfang Dezember neue Gebühren für Trink- und Abwasser festlegen. In der Zusammenkunft, die am Dienstag (7. November 2023) um 18 Uhr beim TAZV in Blankenburg stattfindet, sollen auch ihnen erstmals Zahlen und Fakten von der Geschäftsführung vorgelegt werden. Derweil gibt es bereits einen klaren Trend, wohin die Reise geht.