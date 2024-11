Die Bunkerpläne für die Stollenanlage in den Thekenbergen zu verhindern, ist Ansinnen eines Antrags, den der Stadtrat Halberstadt beraten hat. Wie entschieden wurde.

Das von den KZ-Häftlingen gebaute Stollensystem in den Thekenbergen bei Langenstein.

Halberstadt. - „Ein Umbau dieser historischen Stätte zu einem Luxusbunker wäre eine Missachtung des Andenkens an die Opfer und für viele Halberstädter schlichtweg inakzeptabel“, sagt Michael Herrmann. Der Vorsitzende der Stadtratsfraktion von CDU, Grünen und Emerslebener Wählergemeinschaft begründet so einen Antrag der Fraktion, der sich mit der Situation der Untertageanlage in den Thekenbergen befasst.