Turbulente Sitzung im Eilenstedter Ortschaftsrat

Eilenstedt - Dicke Luft in Eilenstedt: Die Ortschaftsratsitzung am gestrigen Abend im Dorfkrug machte erneut deutlich, dass im kleinen Huy-Ortsteil so einiges im Argen liegt (die Volksstimme berichtete mehrfach). Gut 50 Einwohner waren zur ersten öffentlichen Sitzung seit Bekanntwerden der Probleme mit und rund um Ortsbürgermeister Michael Richter (parteilos) gekommen – manche, um sich zu informieren und sich ein eigenes Bild von der Situation zu machen, andere, um ihren Unmut öffentlich zum Ausdruck zu bringen.