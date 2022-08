Über Lüttgenrode in die Olympiastadt

Bühne/Lüttgenrode - Ohne Motor und damit lautlos sind am Sonnabend über mehrere Stunden Seifenkisten die Dorfstraße in Stötterlingen hinabgerollt. Lauter wird es an der Stelle am Dienstag, 9. August, werden. Dann werden 197 Oldtimer, darunter über 100 Rennwagen der Baujahre bis 1990, den Berg hinauf fahren. Nicht schneller als erlaubt! Es handelt sich um die Teilnehmer der „Olympia-Rallye 72 Motorworld Revival 2022“.