Veltheim/Rohrsheim - Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) informierte am Dienstagabend auf der Osterwiecker Ratssitzung über ein Gespräch in der in Halberstadt ansässigen regionalen Landesstraßenbaubehörde. Dort haben die Vertreter der Kommune aus erster Hand erfahren, dass die Rohrsheimer Dorfstraße in der Trägerschaft des Landes Sachsen-Anhalt verbleiben soll und das Land zusätzlich die bisher kommunale Kliebe übernehmen möchte. Frühere Kontakte mit der Landesstraßenbaubehörde waren in der Stadtverwaltung so interpretiert worden, dass das Land nur Träger von einem der beiden Einbahnstraßen-Arme sein wolle.

