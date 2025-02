Der Verein des Huy-Burgen-Laufs unterstützt die Grundschule in Schlanstedts. Wie das mit der Sportveranstaltung zusammenhängt.

Schlanstedt. - Seit 2008 gibt es beim jährlichen Huy-Burgen-Lauf auch einen separaten Lauf für die Kinder, bei dem es eine kleine Runde um die Huysburg zu bewältigen gilt. Von Anfang an dabei sind hier auch Schüler der Naturgrundschule zwischen Huy und Bruch in Schlanstedt.

„Das sind bestimmt jedes Mal an die 30 Kinder, die über die Schule mitmachen“, sagt Rainard Mühlhaus, Vorsitzender des Huy-Burgen-Lauf-Vereins. „Frau Seerich, die Schulsekretärin, ist da immer sehr rührig.“

Verein sorgt für schicke neue T-Shirts

Außerdem habe die Schule bereits in den Anfangstagen der Veranstaltung drei Wegschilder für den Lauf gesponsort und in den Jahren vor Corona wurde die Turnhalle für Übernachtungen angereister Sportler genutzt.

„Wir vom Verein fanden deshalb, es ist an der Zeit, der Schule etwas zurückzugeben“, erklärt Rainard Mühlhaus. Und so wurden die T-Shirts, die bis dato von den Schülern beim Kinderlauf getragen wurden, durch den Verein neu bedruckt. „Das waren ganz einfache Shirts auf denen hinten Huy-Burgen-Lauf stand, und wir haben jetzt vorn das neue Schullogo und auf den Ärmel unser Vereinslogo gedruckt“, so Mühlhaus. Insgesamt 73 Shirts wurden auf diese Weise verschönert.

Gegenseitige Unterstützung von Schule und Schlanstedtern

„Das ist natürlich toll, dass man jetzt auch direkt über die Shirts zuordnen kann, von wo wir kommen, und das Logo und der Name, beides ja noch recht neu, zu sehen sind“, schwärmt Schulsekretärin Ines Seerich, die die neuen Shirts in Empfang nahm und auch gleich den Schülern präsentierte. „Wir haben Herrn Mühlhaus schon viel zu verdanken, da er sich als Schlanstedter auch stark für die Schule engagiert. Als Familie haben sie zum Beispiel unser großes Namensschild gesponsert.“

Auch in diesem Jahr werden wieder Grundschüler, in schicken neuen Shirts, am Lauf teilnehmen. Wer das auch möchte, kann sich noch bis Ende März anmelden.