Eine Frau ist in Halberstadt von einem Mann sexuell belästigt worden. Er griff anschließend auch Polizisten an.

Halberstadt (dpa) l Ein 31 Jahre alte Frau ist in Halberstadt von einem 21-Jährigen sexuell belästigt worden. Sie gehörte zu einer Gruppe, die sich am Montagabend auf dem Domplatz getroffen hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann habe der Frau spontan an die Brust und in den Schritt gefasst. Als sie sich wehrte, ließ er trotzdem nicht von ihr ab. Zeugen riefen die Polizei.

Gegenüber den Beamten wurde der 21-Jährige den Angaben nach sehr aggressiv. Er griff Polizisten mit Fußtritten an. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Bei einem Alkoholtest wurde bei ihm ein Wert von 2,07 Promille festgestellt.