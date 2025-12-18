weather wolkig
Es geht los. Nachdem die Zusage für Fördergeld aus dem Leader-Programm steht, können nun die Arbeiten für den künftigen Tante-Enso-Supermarkt in Ströbeck starten. Wann kann in dem Ortsteil Halberstadts rund um die Uhr eingekauft werden?

Von Sabine Scholz 18.12.2025, 06:30
Maik Ledderbohm beim Ausräumen des alten Dorfladens im Halberstädter Ortsteil Schachdorf Ströbeck.
Maik Ledderbohm beim Ausräumen des alten Dorfladens im Halberstädter Ortsteil Schachdorf Ströbeck. Foto: Sabine Scholz

Schachdorf Ströbeck. - Die Freude ist groß in Aspenstedt, Athenstedt, Danstedt und Ströbeck. Denn die vier Orte westlich von Halberstadt bekommen nun einen Supermarkt, in dem an allen Tagen im Jahr und rund um die Uhr eingekauft werden kann. Einen „Tante Enso“-Laden.