Einkaufen im Harz Umbau gestartet: Ströbeck fiebert seinem Tante-Enso-Laden entgegen
Es geht los. Nachdem die Zusage für Fördergeld aus dem Leader-Programm steht, können nun die Arbeiten für den künftigen Tante-Enso-Supermarkt in Ströbeck starten. Wann kann in dem Ortsteil Halberstadts rund um die Uhr eingekauft werden?
18.12.2025, 06:30
Schachdorf Ströbeck. - Die Freude ist groß in Aspenstedt, Athenstedt, Danstedt und Ströbeck. Denn die vier Orte westlich von Halberstadt bekommen nun einen Supermarkt, in dem an allen Tagen im Jahr und rund um die Uhr eingekauft werden kann. Einen „Tante Enso“-Laden.