Ein bislang unbekannter Mann ist in der Nacht zum Dienstag (27. Juni) bei einem Wohnungsbrand in Halberstadt ums Leben gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zur Brandursache und zur Identität des Opfers.

Halberstadt - Entsetzen bei Nachbarn, ein Schock für die Einsatzkräfte der Feuerwehr: In der Nacht zum Dienstag (26. Juni) ist in der Halberstädter Innenstadt bei einem Wohnungsbrand eingetreten, was Feuerwehrleute mit allen denkbaren Mitteln verhindern wollen – ein Mensch ist zu Tode gekommen. Am Tag danach laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft auf Hochtouren. Besondere Brisanz bekommt der Fall, weil in der Häuserzeile in der Halberstädter Kulkstraße viele ausländische Mitbürger wohnen.