Denny Büchner vom Vorstand des Freibadfördervereins Zilly gibt einen Ausblick, über welche Neuerungen sich die Badegäste im Osterwiecker Ortsteil 2026 freuen können. Er verrät auch, wie es um die Pläne eines neuen Planschbeckens steht.

Die Vorbereitungen für die Saison 2026 im Freibad Zilly sind bereits angelaufen.

Zilly. - Trotz eisiger Temperaturen ist das Freibad in Zilly (Landkreis Harz) nicht mehr im Winterschlaf. Denny Büchner vom Vorstand des Freibad-Fördervereins Zilly gibt im Gespräch mit Reporterin Vera Heinrich einen Vorgucker darauf, was die Badegäste im Osterwiecker Ortsteil im Sommer 2026 erwarten können.