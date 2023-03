Krippenspiele zur Weihnachtszeit, Passionsspiele zu Ostern. In Langenstein gibt es nun was Neues, ein Osterspiel. Das hat mit der Dorfgeschichte zu tun.

Enrico Boht (links) und Andreas Richau proben die Anfangsszene für das Osterspiel in Langensteins Franziskus-Kapelle.

Langenstein - Das Quietschen der Räder dringt durch Mark und Bein. Die sechs Menschen, die sich an diesem Abend in der Franziskuskapelle Langensteins treffen, müssen grinsen. „Da wird jeder wach“, frotzelt einer in der Runde.