In Halberstadt (Landkreis Harz) kam es zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto. Der Fußgänger wurde schwer verletzt.

Halberstadt (vs) l In der Minna-Bollmann-Straße in Halberstadt (Landkreis Harz) kam es am Freitag (13. November) gegen 6 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Ein 56-jähriger Halberstädter fuhr mit seinem Auto auf der Klusstraße und bog nach links in die Minna-Bollmann-Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger.

Bei dem Verkehrsunfall wurde der 57-jährige Fußgänger aus Halberstadt schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.