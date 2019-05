In Halberstadt ist es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Foto: Matthias Strauß

In Halberstadt ist ein Auto mit einem Laster-Anhänger zusammengestoßen. Der 45-jährige Fahrer hatte keine Chance.

Halberstadt (muß/vs) l In Halberstadt ist es Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei der eine Person tödlich verletzt wurde. Zwischen Hinter dem Personenbahnhof und der Luther-Augustin-Straße waren ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Auflieger des Lasters in einer Kurve gelöst und mit einem Auto kollidiert. Der 45-jährige Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, er verstarb noch an der Unfallstelle.

An dem beteilgten Pkw entstand Totalschaden. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt.