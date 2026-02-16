Sechs Brücken spannen sich über das Ströbecker Fließ, das den Halberstädter Ortsteil durchzieht. Eine dieser Brücken beschäftigt die Einwohner schon seit Jahren.

Die Brücke über das Fließ in Ströbeck ist marode. Seit Jahren hoffen die Ströbecker auf Sanierung.

Schachdorf Ströbeck. - Die Brücke in der Bahnhofstraße Ströbecks ist in schlechtem Zustand. „Wir können sie nur noch nutzen, weil die Fahrspur verengt und die zulässige Tonnage begrenzt wurde. Hier muss was passieren.“ Eine Ansicht, mit der Ströbecks Ortsbürgermeister Jens Müller (BISS/SPD) nicht allein dasteht.