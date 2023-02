Oskar muss wie viele andere Schüler aus Langenstein ungeschützt an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße auf den Schulbus warten.

Langenstein - Eine robuste Gesundheit wird den Schulkindern in Langenstein abverlangt. Bei Wind und Wetter müssen sie ungeschützt in der Bahnhofstraße am Ortsrand auf den Bus warten. Der Bus bringt sie dann entweder nach Ströbeck zur Grundschule oder nach Halberstadt. Ein Buswartehäuschen, das an dieser zugigen Ecke Schutz vor den Wetterunbilden bietet, gibt es nicht. Langensteiner Eltern wollen das ändern.