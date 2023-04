Nach dem Wohnhausbrand am Ostermontag, 10. April, im Huy-Ortsteil Eilenstedt hat ein Brandermittler die Ruine untersucht und ist hinsichtlich der Brandursache fündig geworden. Und er stellt klar: der Schaden ist immens.

Ursache für Wohnhausbrand in Eilenstedt steht fest

Nach den Löscharbeiten in Eilenstedt ist klar: Der Schaden aufgrund der Flammen und des Löschwassers ist immens.

Gemeinde Huy/Eilenstedt - Die Ursache für den verheerenden Wohnhausbrand am Ostermontag, 10. April, in Eilenstedt steht aus polizeilicher Sicht fest. Wie Brandermittler Christoph Heicke am Dienstag, 11. April, auf Anfrage gegenüber der Volksstimme erklärte, sei das Feuer im Mittelraum des Dachgeschosses ausgebrochen. Seine Erkenntnisse zur Brandursache sind klar.