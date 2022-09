Veranstaltungen Geschichte im Harz erleben: Tag des offenen Denkmals

Unter dem Motto: "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz" finden am Sonntag (11. September) in ganz Deutschland und damit auch im Harz zahlreiche Veranstaltungen statt. Es ist der Tag des offenen Denkmals, an dem Spurensuchende auf eine Reise in die Vergangenheit gehen.