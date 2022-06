Leader-Region Verein entscheidet nun über neue Förderprojekte rund um den Huy

Eine Voraussetzung für die vierte Leader-Förderperiode in der Region rund um den Huy ist am Dienstagabend in Hessen geschaffen wurde. Dort wurde ein Verein gegründet, der bei der Auswahl der zu fördernden Projekte das entscheidende Wort spricht.