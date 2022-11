Verirrt im Großen Fallstein bei Osterwieck

Stadt Osterwieck - Es war erst in diesem Monat. Ein Wanderer wollte von Veltheim aus eine schöne Runde gehen. Über den Telegrafenradweg aus dem Dorf hinaus und dann links den Fallstein hoch auf der Route des alten Harzvorland-Radweges. Oben angekommen, folgte er dem Plattenweg nach Osterwieck. Doch dann einmal falsch abgebogen, landete der Wanderer in der Hoffnung, hier auf einen Weg zurück in Richtung Veltheim gestoßen zu sein, irgendwo im Unterholz.