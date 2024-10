Halberstadt. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt Shoppen, Einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Halberstadt?

Lesen Sie auch: Verkaufsoffene Sonntage: Wann haben die Geschäfte in Sachsen-Anhalt geöffnet?

Verkaufsoffene Sonntage 2024 in Halberstadt

2024 gab es bisher einen verkaufsoffenen Sonntag in Halberstadt. Am 24. März öffneten die Geschäfte in der Halberstädter Innenstadt. Drei weitere sollen in den letzten Monaten des Jahres noch folgen: am 31. Oktober und dann noch vermutlich an zwei Adventssonntagen in der Innenstadt. Genaue Termine wird die Stadt noch bekannt geben.

Wird es 2025 verkaufsoffene Sonntage in Halberstadt geben?

Bis jetzt liegen noch kein Informationen zu verkaufsoffenen Sonntagen in Halberstadt für das kommende Jahr vor, teilt die Pressstelle der Stadt auf Anfrage mit.