Hoher Sachschaden, Führerscheinentzug und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung: Das ist die Bilanz eines Unfalls, den ein 37-Jähriger am Dienstagabend auf der Bundesstraße 79 am Abzweig Halberstadt/Harsleben verursacht hat.

Harsleben/Halberstadt - Wie Polizeisprecher Uwe Becker auf Anfrage gegenüber der Volksstimme erklärte, befuhr der 37-Jährige am Dienstag, 21. Februar, mit einem Ford die B 79 aus Richtung Münchenhof kommend in Richtung Halberstadt. Gegen 20.15 Uhr habe der Mann an besagtem Abzweig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.