Bei einem Unfall zwischen Zilly und Halberstadt (Landkreis Harz) wurden drei Personen verletzt.

Dardesheim (vs) l Am Dienstag (5. Mai) fuhr ein 39-Jähriger aus der Stadt Halberstadt mit seinem VW Polo auf der K 1334 aus Richtung Zilly kommend, um gegen 15 Uhr nach links auf die B 244 in Richtung Halberstadt abzubiegen.

Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw Renault zusammen. Durch den Unfall verletzten sich der 39-Jährige sowie der 18-jährige Renaultfahrer aus Osterwieck und dessen 19-jähriger Beifahrer aus Osterwieck leicht, sodass sie durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden mussten, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. An beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden.