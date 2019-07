Unfall am Montag, 1. Juli 2019: Eine Frau kracht mit ihrem Fahrzeug in einen Getränkemarkt in Halberstadt. Im Geschäft wurde niemand verletzt, die Fahrerin wurde vor Ort von Sanitätern versorgt. Foto: Sandra Reulecke

Eine 57-Jährige ist in Halberstadt mit ihrem Auto durch das Tor eines Getränkemarktes gefahren - und das bereits zum zweiten Mal.

Halberstadt (sr) l Wer kann es einem schon verübeln, dass jemand angesichts der hohen Temperaturen der vergangenen Tage einen schattigen Parkplatz sucht? Und schnell, also wirklich schnell, seinen Durst löschen möchte? Eine Frau – ja, es war tatsächlich eine Frau – hat am Montag in Halberstadt eine Möglichkeit gefunden, beides zu kombinieren. Mit einem Audi durchbrach sie das Tor eines Getränkemarktes und „parkte" mitten im Geschäft. Wirklich geplant war die Aktion allerdings nicht. Der genaue Unfallhergang ist zwar noch unklar – womöglich hat die 57-Jährige Gas und Bremse verwechselt.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Kunden wurden bei dem „Durchbruch“ aber nicht verletzt. Auch die Mitarbeiterin des Geschäfts blieb unversehrt – und erstaunlich gelassen. „Es ist schon das zweite Mal“, berichtet sie. Erst vor einigen Monaten sei dieselbe Frau an derselben Stelle schon einmal gegen das Geschäft gefahren. Der Schaden sei damals aber nicht so groß gewesen. „Gerade erst wurde alles gerichtet“, berichtet die Mitarbeiterin.