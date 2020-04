In Halberstadt wurde eine 68-Jährige von einem Auto angefahren und dabei verletzt. Sie wurde in die Klinik gebracht.

Halberstadt (vs) l Am Dienstag (14. April) beabsichtigte ein 27-Jähriger aus Halberstadt mit seinem Auto gegen vom Tankstellengelände in der Sternstraße in Halberstadt zu fahren und nach links abzubiegen. Dabei übersah er eine 68-jährige Fußgängerin aus Halberstadt und fuhr diese an, sodass sie stürzte.

Die Frau verletzte sich dabei leicht, sodass sie durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden musste.