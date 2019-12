Ein schwerer Autounfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich zwischen Halberstadt und Blankenburg. In der Folge verendete ein Hund.

Osterholz/Pfeifenkrug (dl) l Ein schwerer Unfall unter Alkoholeinfluss und mit besonders tragischem Ausgang hat sich am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 81 zwischen Blankenburg und Halberstadt im Bereich Osterholz ereignet. Nach ersten Polizeiangaben war gegen 17.45 Uhr eine Frau mit ihrem Audi vom Pfeifenkrug kommend in Richtung Halberstadt unterwegs. Im Osterholz bremste sie ab, um auf einen Feldweg abzubiegen. Ein nachfolgender Golffahrer folgte im Dunkeln den Rücklichtern des Wagens, erkannte dabei jedoch offenbar nicht die Absicht der Frau, die Bundesstraße zu verlassen und fuhr auf deren Wagen auf.

Bei der Kollision, so ein Polizeisprecher am Abend, erlitt die Frau im vorausfahrenden Audi Kopfverletzungen. Der Unfallverursacher – ein 61-Jähriger aus Halberstadt – kam verletzt ins Krankenhaus. Nach der Kollision öffnete die Frau nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Heckklappe ihres Fahrzeugs, um nach ihrem Hund zu sehen. Das verängstigte Tier sei daraufhin aus dem Auto gesprungen und in Richtung Pfeifenkrug geflüchtet. Dort erfasste ein Autofahrer wenig später im Dunkeln den Hund, der tödlich verletzt wurde.

Bei der Aufnahme des ersten Unfalls wurde beim Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt – ein Atemalkoholtest ergab bei dem 61-Jährigen laut Polizei 1,73 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt.