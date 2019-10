Bei Dardesheim ist der VW Polo einer 26-Jährigen auf einen Notarztwagen aufgefahren. Die Osterwieckerin verletzte sich leicht.

Dardesheim (vs) l Bei einem Wendemanöver auf der B 79 ist am Dienstagmorgen ein Notarztwagen in einen Unfall verwickelt worden. Der Wagen war mit mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Bundesstraße aus Richtung Athenstedt in Richtung Hessen unterwegs, berichtet ein Sprecher des Polizeireviers Harz. Gegen 05.35 Uhr wollte der Fahrer rund 800 Meter vor dem Abzweig nach Dardesheim wenden, "um gemeinsam mit einem entgegenkommenden Rettungswagen in Richtung Halberstadt zu fahren".

Eine 26-jährige VW-Fahrerin, die auf der B 79 von Athenstedt nach Hessen unterwegs war, bemerkte dieses Wendemanöver zu spät. Ihr Polo fuhr auf den Notarztwagen auf. Die junge Osterwieckerin verletzte sich durch den Aufprall leicht. Ein Notarztwagen brachte sie ins Krankenhaus. Am VW Polo entstand laut Polizei ein geschätzter Sachschaden von circa 6000 Euro, am Notarztwagen in Höhe von rund 2000 Euro.